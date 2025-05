Guerra de zascas entre los políticos de Madrid durante el Dos de mayo: de Isabel Ayuso a Óscar López

Y es que el Partido Socialista cree que, al tratarse de un acto civil, la presencia de fuerzas militares no es necesaria, algo que Isabel Díaz Ayuso no comparte tal y como sentenciado en su intervención pública:

"Hoy el Partido Socialista comparte con toda la sociedad en una fiesta bien humorada, abierta y moderna como es Madrid. Me preocupa el grado de sectarismo del gobierno de la Comunidad de Madrid, no por la no invitación, que me parece una cosa menor aunque lamentable, si no porque el Partido Popular lo primero que hace cuando hay una crisis es alimentar un bulo".