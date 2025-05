Un experto explica que el apagón puede repetirse: "No quiero alarmar pero sí, con total seguridad"

" Un mix suicida no es otra cosa que una mezcla de tecnologías que hacen que haya una inercia en la red demasiado baja. Lo primero habría que haber hecho es aumentar esta tecnología aunque esto supusiese elevar el coste (...) También se podrían haber utilizado baterías de apoyo para no haber delegado tanto el suministro en el mix que había el lunes. Las dos plantas principales que desencadenaron esta serie de acontecimientos fueron renovables, así que yo creo que sí que han tenido mucho que ver".

Álvaro Pérez cree que no habría que renunciar a ningún tipo de energía si no queremos que lo que ocurrió el pasado lunes suceda de nuevo. Preguntado sobre si el suceso podría repetirse, el experto es tajante:

"No se trata de decir nucleares sí o no, se trata de adoptar medidas innovadoras pero sin dejar de lado la nuclear porque es una solución rápida. No quiero asustar a nadie pero creo que esto que ha pasado se va a repetir porque la situación en la que nos movemos no ha cambiado".