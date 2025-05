"Cuando oigo declaraciones de este tipo me pongo a temblar", confiesa Margallo. El presentador califica, igual que lo han hecho otros medios, este comentario de lapsus, algo que consigue hacer saltar al exministro de exteriores: "¿Cómo que lapsus? Lo único que no tiene Sánchez son lapsus". Sin embargo, a Susana Díaz simplemente le parece un pequeño desliz como el que podemos tener todos, algo sin importancia. Pero Margallo considera que es claramente una acción intencionada por su parte: "Tú nunca has tenido 700 asesores diciéndote cuál es la frase que tienes que decir porque este señor no repite una frase espontánea nunca, él dice exactamente lo que quiere decir".