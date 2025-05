Pedro Sánchez ha comparecido hoy ante el Congreso y ha afirmado que las causas del apagón que se produjo el pasado lunes 28 de abril no se sabrán hasta dentro de seis meses. Además, ha anticipado que ''a lo mejor nunca lleguemos a conocer la causa final”. Por otro lado, también se ha podido conocer que Red Eléctrica registró 20 fallos graves en un minuto seis días antes del gran apagón.

Tras lo ocurrido, Ana Oramas, diputada de Coalición Canaria, ha dado su opinión al respecto en 'Todo es mentira': ''Lo de hoy del Congreso me ha parecido de una frivolidad absoluta, no solo por las tonterías que ha dicho si no también por las risitas y la sonrisa''.