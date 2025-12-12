Presos influencers desde la cárcel: retransmiten su día a día con móviles ilegales

Varios presos retransmiten su día a día en la cárcel con móviles ilegales

'El boca de todos' pone el foco en personas que retransmiten su día a día con móviles ilegales desde prisión y se han convertido en influencers entre rejas. Mostramos algunas de las imágenes que comparten, a través de sus redes sociales, estos presos desde la cárcel y conseguimos hablar con uno de ellos a través de una videollamada, algo que llama mucho la atención, pues tiene conexión y móvil para poder mantener una conversación en directo.

Adrián Muñoz, redactor del programa, se ha encargado de la investigación y revela todo lo que ha descubierto: ''Hemos querido comprobar que esto realmente sucede y de primera mano lo hemos confirmado ya. No es solo que estos presos suban publicaciones a sus redes sociales, sino que hemos estado dentro de una retransmisión en directo que uno de ellos hacía desde su celda''.

''Este hombre iba contestando con total naturalidad a todas las preguntas que le hacían sus seguidores y nosotros hemos querido interactuar con él. Le hemos preguntado, nos ha respondido e incluso nos ha enseñado parte de su celda'', explica el periodista sobre la interacción con el preso.

Por otro lado, el programa ha conectado en directo con Manuel Galisteo, funcionario de prisiones, que expresa su malestar con lo ocurrido: ''Yo veo, Nacho y me siento frustrado. Me siento inútil. La verdad que mi trabajo no vale absolutamente para nada'', comienza Manuel.

''Es que yo si fuera preso, es que lo entiendo perfectamente, haría lo mismo. Hoy en día, con la posibilidad que tiene un teléfono, también intentaría tener un teléfono, el problema son las consecuencias, Nacho, no hay consecuencias y lo que siempre te digo, y es que la verdad, si a mí no me dejan hacer mi trabajo, estas imágenes van a salir cada vez más, más y más, y a veces que pienso que a la Secretaría General es que le interesa que haya móviles'', explica.