Pedro Piqueras confiesa que, a pesar de su imagen exterior, siempre ha sufrido cierta inseguridad. “Yo he vivido muchos momentos pánico escénico y me he asustado. Tanto que incluso alguna vez pensé en dejar la profesión”, confiesa. En sus memorias resalta la importancia de una buena predisposición frente al trabajo. “La actitud es muy importante, y en ocasiones yo no la he tenido. En la vida todo son oportunidades; cualquier cambio que se produce es una oportunidad”, opina.