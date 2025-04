El 16 de septiembre de 2013 recibió la peor llamada de su vida. Era un amigo de su hermana Alicia que le comunicaba el suicidio de esta. Pensó que nunca más volvería a ser feliz. “A partir de ahí el mundo se rompe en dos. Me ponía a llorar todas las tardes a las 18:30, justo a la misma hora que recibí esa llamada”.

Durante unos Premios Planeta, lo comentó con la reina Sofía, quien había sufrido una experiencia similar con su hermana Érika. “Estoy muy agradecida a la reina porque me dijo que volveríamos a ser una familia feliz”, confiesa Mara Torres.

El relato de la periodista y escritora tiene la originalidad de cruzarse con el diario de la propia Alicia, que encontraron entre sus pertenencias. El resultado es esclarecedor y emocionante porque nos sumerge en el universo de alguien que amaba vivir, pero que no fue capaz de conseguirlo. “Mi hermana se aferraba a cualquier atisbo de felicidad -recuerda Mara Torres-. Quien se suicida no quiere morir, quiere vivir, pero no encuentra las herramientas para hacerlo”.