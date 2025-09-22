Miguel Manso 22 SEP 2025 - 14:44h.

Juan Antonio Corbalán (Madrid, 3 de agosto de 1954) es uno de los nombres imprescindibles en la historia del baloncesto español. Médico de profesión y director de juego por excelencia, fue durante la década de los setenta y ochenta el cerebro del Real Madrid y de la selección nacional. Su estilo de juego marcó una época y su figura trascendió más allá de las canchas.

Formado en las categorías inferiores del Real Madrid, debutó con el primer equipo en 1971 con apenas 17 años. Muy pronto se convirtió en titular indiscutible bajo las órdenes de Pedro Ferrándiz y luego de Lolo Sainz. Como base, Corbalán aportó visión estratégica, serenidad y liderazgo en un tiempo en que el baloncesto europeo empezaba a profesionalizarse.

“Cualquier cosa que no se hace por placer acaba siendo una esclavitud", según Corbalán

En una entrevista con Noticias Cuatro, Corbalán defiende el deporte por placer: “Cualquier cosa que no se hace por placer acaba siendo una esclavitud. Es de locos hacer deporte un viernes, un sábado o un domingo si no es por placer”. Durante sus 15 temporadas con el conjunto blanco, conquistó 12 Ligas, 7 Copas de España, 3 Copas de Europa, 1 Copa Intercontinental y varias Recopas de Europa, consolidando al Real Madrid como la gran referencia continental.

Con la camiseta de España disputó 177 partidos internacionales, incluyendo tres Juegos Olímpicos (Montreal 1976, Moscú 1980 y Los Ángeles 1984). Precisamente en Los Ángeles alcanzó uno de los hitos más recordados: la medalla de plata olímpica tras enfrentarse al imbatible equipo de Estados Unidos. Ese éxito supuso un antes y un después para el baloncesto español, que empezaba a hacerse un hueco en la élite mundial.

Un prestigio precedido por su faceta de deportista de élite y médico

Compaginó su carrera deportiva con los estudios de Medicina, especializándose en Cardiología. Tras su retirada en 1988, se dedicó plenamente a su profesión, convirtiéndose en un referente también en el ámbito médico. Su doble faceta de deportista de élite y médico ha alimentado su prestigio dentro y fuera del deporte.

Hoy en día, combina su labor médica con colaboraciones en medios de comunicación, conferencias y proyectos relacionados con la salud y el deporte. “Estamos aquí para intentar ser parte de una solución que permita un planeta mejor, una sociedad y una vida mejores”, opina Corbalán. “Si no formas parte de todo eso, tu vida será una vida perdida”.

Juan Antonio Corbalán no solo fue un genio del pase y de la dirección de juego: fue también pionero en demostrar que el deporte de alto nivel podía convivir con la excelencia académica y profesional.