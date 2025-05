Miguel Manso 28 MAY 2025 - 14:48h.

Cuenta en un libro su proceso de superación de una leucemia detectada hace dos años, cuando vivía y trabajaba en Los Ángeles

Junto a ello, el también director teatral estrena ‘Blaubereen’, sobre la vida diaria de los empleados de un campo de concentración nazi

MadridA Sergio Peris-Mencheta, con cuarenta y nueve años, le sorprendió en 2023 una leucemia de diagnóstico incierto. Intentó volver a España desde Estados Unidos para tratarse, pero la fragilidad de su estado lo imposibilitó. Así comenzó un periplo de tratamientos, mientras su familia más cercana se trasladó a Los Ángeles para acompañarlo y sus proyectos quedaron en suspenso.

Ahora publica una suerte de memorias, ‘730 días’ (Planeta), fruto de lo que pasa por la cabeza de su protagonista, pero la historia de todo lo que se mueve a su alrededor durante el proceso. Es un testimonio emotivo y transformador sobre un diagnóstico incierto de leucemia que ha permitido al autor reconstruir el pasado y afrontar el presente.

“Sigo con dolores y nauseas, pero la cara la tengo mejor, la tez se va aclarando”, explica Sergio Peris-Mencheta en una entrevista con Noticias Cuatro. “Tengo algo que agradecerle al dolor físico, y es que me mantiene aquí y ahora -explica-. En nuestra mano está aceptar los obstáculos como parte del viaje de la vida”.

Y añade: “No recomiendo a nadie vivir lo que he vivido, pero no me cambio por el Sergio de antes. Ya que lo he vivido intento sacarle el mejor partido que puedas”.

Peris-Mencheta estrena ‘Blaubeeren’ en los Teatros del Canal

Junto a estas memorias, Peris-Mencheta estrena ‘Blaubeeren’ en los Teatros del Canal de Madrid. La historia gira en torno a unas fotografías, lo que nos revelan sobre el Holocausto y lo que nos revelan sobre nuestra humanidad. Se trata de un álbum de fotos de la Segunda Guerra Mundial nunca vistas. Son enviadas a Rebecca Erbelding del Museo del Holocausto de los Estados Unidos.

Las fotos muestran a los oficiales que administraban Auschwitz, el campo de concentración más letal en la historia de la humanidad. A medida que Rebecca se sumerge en estas imágenes, una historia sorprendente sale a relucir: ¿cómo vivimos una vida cotidiana al lado de un campo de exterminio? Pronto, las imágenes empiezan a aparecer en las primeras páginas de periódicos alrededor del mundo.

En Alemania, un empresario ve las fotos en internet y reconoce a su abuelo en una de ellas. Esto lo lleva a una jornada de descubrimiento que lo llevará a conocer a otros descendientes de nazis y a tener que enfrentarse con el pasado de su familia.

Es un relato poderoso sobre la banalidad del mal y el peso de la historia, escrito por Moisés Kaufman y Amanda Gronich, y que fue finalista en los premios Pulitzer de teatro 2024. El montaje y la adaptación de Sergio Peris-Mencheta se podrá desde el 5 al 29 de junio en los Teatros del Canal de Madrid.