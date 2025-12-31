Un año de encuentros musicales en las entrevistas de Manso

Miguel Manso 31 DIC 2025 - 15:10h.

Recopilatorio de los mejores momentos de las entrevistas con músicos durante 2025

De la Olivetti al corazón del pop: los secretos de los grandes artistas en Noticias Cuatro

En una serie de entrevistas musicales en 2025, el periodista de Noticias Cuatro Miguel Manso ha intentado capturar la esencia de lo que significa la creación musical más allá de las partituras. A través de conversaciones que oscilan entre la nostalgia y la reflexión profunda, los artistas revelan que el espacio de las canciones es un refugio donde es más fácil expresarse que a través de una mirada directa o una charla convencional.

Para muchos de los entrevistados, el acto de cantar no es solo una profesión, sino una liberación necesaria que "no se puede parar". Manso indaga en el éxito de géneros que, a veces, parecen prescindir de la armonía y la melodía tradicionales. La respuesta es contundente: el éxito radica en que el público aún valora el mensaje que se envía a través de la música por encima de los elementos técnicos. Esta conexión emocional se extiende incluso al sentimiento de pertenencia, donde la música sirve como el vínculo predilecto para expresar la conexión con España.

De Mario Vaquerizo a Toreros Muertos

El recorrido de Manso también deja espacio para el humor y la historia viva del pop español. En las entrevistas surgen referencias a la estética del cardado y la laca de Mario Vaquerizo, a grupos icónicos como ‘Un pingüino en mi ascensor’ y a temas como ‘Mi agüita amarilla" de Toreros Muertos.

Uno de los momentos más memorables rescatados por el periodista es el origen de la mítica canción "Yo soy aquel". El compositor Manuel Alejandro recuerda cómo se la dictó a su mujer mientras ella trabajaba como taquimecanógrafa, bromeando sobre el hecho de que ella no le lanzara la Olivetti a la cabeza durante el proceso creativo. Estos fragmentos de vida cotidiana revelan el "corazón" detrás de los grandes éxitos que han marcado a generaciones.

Entender la música a través de estas entrevistas es como abrir una carta antigua que creíamos conocer de memoria, solo para descubrir, entre líneas, un secreto que el autor no se atrevió a decir en voz alta pero que siempre estuvo presente en la melodía.