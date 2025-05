La entrevista explica el misterioso funcionamiento de la inteligencia artificial en 'Viajando con Chester'

Tras haber recordar en el programa cómo comenzó la historia entre Risto Mejide y ella, la invitada de 'Viajando con Chester' habla sobre uno de los temas que más le apasionan en la actualidad: la inteligencia artificial. Laia Grassi decidió dar un cambio a su vida profesional después de haber sido durante cinco años cofundadora y copropietaria de una agencia de publicidad vendiendo la empresa y dedicándose a este sector en auge.

Sus conocimientos sobre la materia son profundos pues la experta en marketing se ha informado sobre el tema y ha publicado varios libros divulgativos destinados al público infantil y ha hecho un documental sobre ello. Ahora, la invitada define esta novedosa y misteriosa tecnología que genera tanta curiosidad en unos e, incluso, miedo en otros.

Laia Grassi define la inteligencia artificial

Según la invitada, la inteligencia artificial "es un sistema de neuronas artificiales de los cuales por un lado se le envía toda la información y los datos que pueden ser conectados a internet, los libros de todas las bibliotecas del mundo, las canciones, imágenes, absolutamente todo y se vuelca a través de un proceso neuronal artificial. Se filtra y pasa a través de una caja negra donde pasan cosas que nadie sabe lo que pasa y hace que de repente las neuronas tengan una conversación entre ellas y puedan empezar a darnos una serie de patrones en resultado a nuestras necesidades".

A Risto Mejide le llama especialmente la atención la parte de la caja negra pues, a pesar de ser humanos quienes programan la inteligencia artificial, nadie sepa lo que pasa ahí dentro. "Sí, pero hay un momento en la programación de la IA que no se sabe lo que pasa ahí", confirma Laia Grassi, aunque lo que realmente sucede es "que no entienden es ese proceso". "Yo no soy tecnóloga pero obviamente me he informado para entender cómo funciona y nadie sabe exactamente lo que sucede ahí dentro para que finalmente tengamos el resultado", afirma la entrevistada.

"Una vez ya lo tenemos, ya sabemos qué hacer con ella porque no tiene consciencia, no es autónoma. Es simplemente la respuesta a todas las preguntas que podemos llegar a tener", apunta. No obstante, solo es cuestión de tiempo que la inteligencia artificial pase a tener consciencia según apunta la invitada: "No es autónoma todavía, pero va a llegar".