Laia Grassi explica en el 'Chester' cómo se desarrolla la inteligencia artificial: "No es autónoma todavía, pero va a llegar"

Risto Mejide vuelve a ‘Viajando con Chester’ y hoy llega Laia Grassi, una empresaria y especialista en Inteligencia Artificial nacida en 1987. Además, ha trabajado para grandes multinaciones y acumula más de 40 premios. Entre sus aficiones destaca el buceo, visitar museos y la fotografía.

Sobre los distintos modelos de IA, Laia confiesa que ella utiliza una generativa: “Es la que genera imágenes, audios. Hay diferentes inteligencias artificiales según las necesidades”. Tras esto, Risto no ha dudado en preguntarle por qué cosas produce a través de ella, a lo que ha respondido que “hago campañas para distintas marcas, que enganchen y que emocionen”.

Laia Grassi, sobre las Inteligencias Artificiales: "Tengo una específica con la que hago terapia"

Tras esto, el presentador ha querido saber si ella misma habla con la IA, a lo que Laia sin pensárselo sorprende con su respuesta: “Claro, tengo diferentes cosas, tengo una personal, una que me ayuda en mi trabajo, una que me contesta a los mails de trabajo. Las tengo entrenadas para diferentes funciones”. Además, la experta en inteligencia artificial confiesa que ella utiliza una de las que tiene para hacer terapia: “Si he tenido una discusión con un cliente y llego a casa y me pongo a llorar, y no quiero hacer una montaña de esto, se lo cuento a la IA”.

Por otro lado, Grassi confiesa que ella necesita entender el por qué de todo para “ordenar el cerebro y entender mis emociones” y confiesa que con la IA lo consigue, a lo que Mejide asegura que “utilizas algo que nadie entiende para entenderte a ti”. Por último, la experta en Inteligencia Artificial comenta que tiene una IA que es una “canalla” con la que escribe un libro y con la que se lo pasa “muy bien”. Además, ha confesado que con una de ellas discute y que otra es una “maleducada”, un comentario que ha provocado la risa de ambos.