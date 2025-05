Laura Ceballo 26 MAY 2025 - 23:14h.

El cantante ha recordado al presentador sus críticas a Pablo López en el talent show musical

Risto Mejide alucina al descubrir a quién ha dedicado Antonio Orozco una de las canciones de su nuevo disco: "¡¿Cómo?!"

Antonio Orozco ha sido uno de los invitados de la nueva entrega de 'Viajando con Chester'. Tras saludarse con Risto Mejide y antes de que diera comienzo su entrevista, el cantante ha decidido confesarle algo al presentador. Con vistas al mar, y en una playa que a los dos les resultaba de lo más familiar, Orozco se lanzaba.

"Me gustaría hablar de una cosa contigo, Risto, porque lo tengo que hacer, porque lo quiero hacer. Me habían invitado a estar antiguamente en este programa y había decidido no venir. Con el tiempo, no sé... Yo quería darle una oportunidad al hecho de que nos conociésemos", comenzaba.

Acto seguido, no dudaba en explicarle el motivo: "Yo lo pasé muy mal cuando pasó todo lo de Pablo y todo lo de aquella época. Sabes que Pablo es uno de mis mejores amigos, yo daría la vida por él, te lo juro. Le quiero y le admiro por igual. Y sentarme contigo era una cosa difícil para mí, porque a mí eso me hirió como hermano", le confesaba recordando las críticas que Risto como jurado le dedicó a Pablo López en su paso por 'Operación Triunfo'.

Risto Mejide recuerda lo que ocurrió con Pablo López

A sus palabras, Risto respondía con una reflexión: "Yo me he dedicado durante años a juzgar a los demás. Y lo que la gente seguramente no sabe, y a lo mejor esto es una oportunidad también para hacerlo, es que ahora me juzgo mucho más a mí mismo. Hay una de tus canciones de más éxito, que es 'Devuélveme la vida', que no creías que fuese a ser un hit. De hecho fue el quinto single de ese disco. A mí me pasó lo mismo con Pablo, me tienes que entender".

"Está claro. Se puede entender todo. Lo bonito al final es que os hayáis vuelto a escontrar y esto esté solucionado", le respondía Orozco. "Yo en 18 años haciendo de jurado, he hecho 4000 valoraciones. Está bien que en alguna me haya equivocado, ¿no?", apuntaba el presentador de 'Viajando con Chester'.

Pero, el cantante quería explicarle qué era lo que realmente le molestaba: "Yo no creo que estemos juzgando tu opinión. Nunca fue tu opinión lo que me molestó. A mí me molestaban las formas. No era ni mucho menos tu opinión, eran las formas. Cuando nosotros lo veíamos, sabíamos lo que venía a continuación, que era mucho sufrimiento. Han pasado muchos años y nosotros no nos hemos conocido sencillamente por eso", finalizaba.