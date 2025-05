Laura Ceballo 20 MAY 2025 - 00:50h.

La invitada y el presentador han dabatido si los influencer son un medio de comunicación

Risto Mejide destaca algo inaudito en su entrevista a Marina Rivers: "Eres la primera persona que..."

Marina Rivers ha sido una de las invitadas de la nueva temporada de 'Viajando con Chester'. Durante su entrevista con Risto Mejide, la influencer ha recordado una de las mayores polémicas en las que se ha visto envuelta a lo largo de su trayectoria en redes sociales. Hace años, viajó a Cuba para promocionar una línea de vuelo. El resultado fue que muchos usuarios de redes sociales le acusaron de "blanquear una dictadura".

Tras repasar todo lo ocurrido, el presentador llegaba a una conclusión: "Es que es un tema de responsabilidad. Yo no sé si eres consciente de la responsabilidad que tenéis". Pero la influencer se negaba a reconocer tal responsabilidad: "Es que la gente nos pone más responsabilidad de la que tenemos. Sí. Porque somos chavales con una cuenta de Instagram, que tengo dos millones pero podría tener mil, en la que yo puedo subir lo que me dé a mí la gana, porque yo no soy un medio de comunicación".

Pero Risto insistía: "Sí que lo eres. Absolutamente sí". Y ella lo hacía de la misma manera: "Yo no soy un medio de comunicación. No soy un medio de comunicación al uso. Yo no estoy regulada, no hay 25 personas planeando un programa, no hay 27 cámaras... Soy yo con mi teléfono. Es un medio de comunicación donde yo puedo decir lo que me dé la gana. Pero no tengo la responsabilidad que tienen los medios de comunicación de que no tienen que desinformar, de que no se pueden decir falacias...".

"¿Por qué te crees que los medios tradicionales tenemos esas restricciones? Porque hay una responsabilidad. La anomalía ahora mismo está en que no se os exige lo mismo que a un medio de comunicaicón cuando seguramente tengáis más repercusión que muchos medios de comunicación. Esa es la anomalía. Que no es culpa tuya, te estoy diciendo que hay una anomalía", analizaba el presentador.

Marina tomaba entonces la palabra de nuevo para apuntar que eso era algo imposible: "Y es una cosa que no se puede regular, porque somos miles". Y era precisamente ahí donde Risto quería llegar: "Pero creo que ese es el problema. Y lo que tú sufriste es que hay una responsabilidad efectiva que es: lo que tú enseñas, influye. Igual que un medio de comunicación tradicional. Igual. Tú eres un medio de comunicación".

Marina Rivers: "Yo no tengo responsabilidad con nadie"

Y, tras estas palabras de Risto, la influencer adoptaba un tono más serio: "Que no soy un medio de comunicación. Que no soy periodista. Que yo no tengo que informar a la gente. Que yo no tengo que hacer un informativo en mis redes sociales, que tengo 20 años. No soy un medio de comunicación, yo cuento mi vida. No tengo la responsabilidad de un medio de comunicación. Porque soy una chavala con un móvil. Yo no tengo responsabilidad con nadie. Y no quiero que nos la pongan, porque no la tenemos".

"Eres un medio de comunicación. Algún día espero que te convenzas de ello. Porque lo eres. En el momento que tienes siete millones de seguidores ya no es lo mismo. Ya hemos expuesto cada uno nuestro punto de vista. No pretendo tampoco convencerte, no pasa nada. Si no te convenzo, al final el programa sale igual", zanjaba el presentador desatando la risa de su invitada.