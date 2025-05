Laura Ceballo 19 MAY 2025 - 23:40h.

Los Morancos recuerdan a su hermano fallecido de cáncer en 'Viajando con Chester'

En esta nueva entrega de 'Viajando con Chester', Risto Mejide ha recibido a Jorge y César Cadaval, más conocidos como Los Morancos. Los dos hermanos cómicos han mantenido una conversación de lo más intensa y emotiva con el presentador, haciendo un repaso de sus cinco décadas de trayectoria y recordando los momentos más importantes de sus vidas.

Durante la entrevista, Jorge encontraba un momento para recordar a Diego, su hermano fallecido: "Mi hermano Diego murió de cáncer. Le echo muchísimo de menos diariamente. Mi hermano tenía cáncer de riñón y estaba muy fastidiado. Murió de ello", comenzaba.

Risto Mejide le preguntaba entonces cuánto tiempo duró su enfermedad: "Mi hermano... Un año y ocho meses duró". Y, acto seguido, procedía a contarle algo: "Te voy a contar una cosa. A mí no me importa llorar. Yo lloro a moco tendido y lo sabe mi hermano César. Pero te voy a explicar una cosa muy bonita", le adelantaba.

"Yo he celabrado siempre mucho los cumpleaños. El último año que estaba mi hermano así ya regular antes de Navidad, no iba a venir al cumpleaños porque estaba fastidiado, la verdad, bastante... Murió el 4 de enero. Yo no quería celebrar el cumpleaños y mi hermana Mayte me decía que lo celebrara, que aunque Diego no iba a estar, él quería que lo celebrara. Yo no tenía ganas, y mi hermano me dijo que como no lo celebrara... Total, lo celebro", comenzaba.

Una sorpresa inolvidable

"Mi hermano sabe lo que me gustan los animales. Ese día me dicen que tengo que ir a la puerta de casa, que había algo para mí, que había alguien que me mandaba una cosa para que lo tuviera un par de horas", recordaba, haciendo hincapié en que su cabeza no paraba de estar presente su hermano Diego.

"En la puerta estaba un señor En esa época se hacían cosas de animales en televisión y ese señor los traía. Diego le conocía muchísimo y le dijo que si me podía llevar un cachorro de león a mi cumpleaños para que yo lo tuviera un par de horas conmigo. Me descolocó completamente. Una cosa muy bonita, nos queremos con locura", le contaba a Risto muy emocionado.