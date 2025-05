Risto Mejide destaca algo inaudito en su entrevista a Marina Rivers: "Eres la primera persona que viene nacida después del 2000"

Todo personaje público ha sido víctima de comentarios negativos alguna vez por parte de los internautas. Sin embargo, desde que Marina Rivers empezó a ser conocida en redes sociales hace cinco años, la 'influencer' ha denunciado en más de una ocasión haber sido objeto de un odio desmesurado por parte de los usuarios, llegando a ser agredida físicamente.

Un tema por el que se ha interesado Risto Mejide en su entrevista para 'Viajando con Chester', donde ambos reflexionan sobre el tema y tratan de buscarle algún tipo de explicación a este injustificable comportamiento. Aunque esto es algo que a lo que ella, al tener que lidiar con ello diariamente, le ha dado muchas vueltas y ha llegado a la conclusión de que este 'hate' en internet se debe principalmente a dos motivos.

Los motivos del odio, según Marina Rivers

Para el presentador, este odio en redes puede venir del dinero que gana por hacer lo que hace. "Si hicieras lo mismo sin ganarlo, no tendrías tanto 'hate'". Sin embargo, Marina Rivers no cree que este sea el 'kit' de la cuestión porque hay otras chicas que ganan más y no reciben tanto odio como ella. Pero cuando ella se compró una casa a sus 22 años, surgió una polémica a su alrededor: "'¿Cómo una niña de veintipocos años se puede comprar una casa?' Y te cayó de todo que yo lo he leído". No obstante, la 'influencer' afirma que todo se debió a que la gente empezó a comentar que ella estaba "especulando con la vivienda" cuando era para uso personal.

Tras reflexionar mucho sobre el tema, Marina Rivers achaca todo este 'hate' principalmente a dos motivos: "lo primero porque soy mujer y lo segundo porque soy una mujer que no se calla". A esto hay que sumarle que es una joven que a día de hoy continúa estudiando, por lo que los 'haters' se quedan sin argumentos ya que normalmente piensan "ya les irá mal" o "son tontos", señala. "Claro, cuando te estás sacando dos carreras, vas a ser abogada en mi caso, te compras una casa, te va bien, encima disfrutas de tu trabajo y te da igual lo que te dice, creo que eso da más rabia", apunta.

A parte, según Marina Rivers, hay una tendencia generalizada en redes sociales que es utilizar un insulto de "cuatro letras" para denominar a las creadoras de contenido. "Por ejemplo, cuando hice un vídeo sobre la DANA explicando a nivel jurídico qué estaba ocurriendo con las competencias simplemente informativo, sin ningún tipo de opinión. La gente me comentó que para hacer vídeos de seis minutos me dedicara a hacer vídeos de otra cosa, diciendo que hiciese porno básicamente. O que si mi contenido se reduce en enseñar mi cuerpo, luego no puedo hablar serio o que la gente me tome enserio. Eso no se lo dicen a un hombre", confiesa.

Este tipo de comentarios hacen que la 'influencer' se de cuenta de que "no sirve de nada la opinión que haya dado jurídicamente o que haya estudiado una carrera, dos o cinco, les daría igual" si ella sube una foto en bikini. Y aunque Risto Mejide cree que este tipo de comentarios vienen de "cuatro gañanes", lo cierto es que abarca un gran número de personas: "No, no, no. Esto en Twitter es una comunidad muy fuerte de gente".

De hecho, cree que este tipo de comentarios surgen a raíz de una situación que les causa cierta "violencia": "Como no te pueden insultar porque no te pueden llamar fea, pues te llaman furcia. Y si tú eres 'guapa', no puedes estudiar dos carreras porque les cortocircuita el cerebro".

Marina Rivers reflexiona sobre una polémica suya

Cuando la 'influencer' acababa prácticamente de empezar en redes sociales tuvo un comentario en un programa de radio que causó un gran revuelo mediático en redes sociales: "Interrumpí a un pobre muchacho y dije 'Nosotros no tenemos vacaciones'". Tras emitirse el programa, a Marina Rivers se le acusó de ser una "hija de papá y mamá" cuando ella, según afirma, viene de "clase obrera". Sin embargo, esta polémica le hizo reflexionar: "El mensaje está mal porque vacaciones tenemos. Yo lo que quería decir es que estamos permanentemente conectados, pero entiendo que cuando estás en un trabajo de 40 horas semanales, levantándote a las seis de la mañana, este comentario genere crispación social porque si los derechos a los trabajadores no están cubiertos al final escupimos donde podemos y yo lo entiendo".