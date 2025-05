Laura Ceballo 20 MAY 2025 - 00:02h.

Los Morancos responden a la pregunta de Risto Mejide: "¿Cuál ha sido la discusión más bestia que habéis tenido?"

La influencer ha reconocido las ganas que tenía de sentarse en el 'Chester': "Me hace mucha ilusión estar aquí"

Compartir







Marina Rivers ha sido una de las invitadas de la nueva temporada de 'Viajando con Chester'. La influencer se ha sentado en el sofá junto a Risto Mejide, con quien ha compartido un rato de charla en el que han hablado de absolutamente todo. Nada más sentarse, el presentador le daba la bienvenida y ella le reconocía las ganas que tenía de acudir al programa.

"Me hace mucha ilusión estar aquí, la verdad", le decía a Risto. "¿Por qué has aceptado venir al 'Chester'?", le preguntaba acto seguido el presentador. Ella no dudaba ni un momento y respondía al instante: "¿Por qué no? La verdad es que últimamente me apetece hacer cosas diferentes. Estuve una época de mi vida que no quería hablar tanto, pero creo que mi fuerte realmente es el hablar, así que aquí estamos".

Era entonces cuando el presentador decidía destacar algo inaudito: "A mí me interesaba tu figura primero porque eres la primera persona que se sienta en el 'Chester' nacida después del 2000. ¿Es heavy o no?". La creadora de contenido asentía: "Eso es fuerte".

El reto que Risto plantea a Marina Rivers

Pero ahí no acababa todo. Risto continuaba y le explicaba el segundo motivo por el que le interesaba tenerla presente en la nueva temporada del programa: "Y luego que tu responsabilidad es demostrar que la gente más joven tiene algo que decir". Marina respondía nuevamente al presentador: "Pues a ver si podemos demostrarlo, efectivamente".