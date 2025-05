¿Ha pensado Marina Rivers en dedicarse a la política en algún momento de su vida?, la influencer responde

Risto Mejide destaca algo inaudito en su entrevista a Marina Rivers: "Eres la primera persona que viene nacida después del 2000"

La 'influencer', quien además de dedicarse profesionalmente a las redes sociales se encuentra estudiando un doble grado de Derecho y Economía, ha confesado en numerosas entrevistas que su sueño siempre ha sido abrir su propio bufete de abogados. Sin embargo, Risto Mejide tiene una gran incógnita sobre su futuro laboral y espera que ésta se la resuelva en su íntimo encuentro en 'Viajando con Chester'.

¿Se ve Marina Rivers dedicándose a la política?

El presentador quiere saber si alguna vez Marina Rivers se ha imaginando en la política. Su respuesta es clara: "A mí me encanta pero yo ya he tenido suficiente odio en mi vida como para dedicarme a ello". Pero esto es, según Risto Mejide, un motivo más por el que debería hacerlo ya que ella ya está "entrenada" para ello. "Sí, pero yo quiero vivir tranquila en algún momento de mi vida. Yo no puedo más", confiesa la 'influencer'.

La experiencia de Risto Mejide con el hate

La joven de 22 años, en busca de apoyo por parte del presentador, le pregunta si él no se ha sentido cansado de recibir insultos, pero su respuesta es aún más tajante: "No, me la suda que me insulten. Se llama callo". De hecho, el primer día que Risto Mejide se hizo famoso, hizo algo totalmente inesperado: "Monté una cena con mis amigos, que son los que siguen siendo hoy, y les dije: 'Es posible que cambien las cosas a partir de ahora y si me vuelvo tonto es culpa vuestra porque no me habéis dicho nada'". A día de hoy todavía no le han dicho nada y esa es, según confiesa, su "garantía".

Por eso, lo único que le preocupa es lo que piense su entorno. "Que venga un jamelgo que ni me conoce y encima lo hace con un seudónimo, que es la manera más cobarde del mundo, mientras yo voy a cara descubierta con el nombre que pone en mi DNI, me la suda", apunta el presentador. Mientras, a Marina Rivers son su familia, sus amigos de toda la vida y los de la universidad los que le ayudan a "recordar a Marina".