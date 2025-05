Laura Ceballo 27 MAY 2025 - 00:00h.

El cantante ha hecho una reflexión en su entrevista con Risto Mejide: "La exigencia de la vida artística es tremenda"

Antonio Orozco confiesa a Risto Mejide el motivo por el que decidió no acudir anteriormente al 'Chester': "A mí me molestaban las formas"

Compartir







Antonio Orozco ha sido uno de los invitados del nuevo programa de 'Viajando con Chester'. El cantante se ha sentado por primera vez ante Risto Mejide y, después de desvelarle el motivo por el que había rechazado la invitación anteriormente, ambos han mantenido una conversación en la que no han faltado las confesiones y la emoción.

El artista ha repasado su carrera y nos ha contado los secretos de su nuevo disco. Pero, además, se ha sincerado con el presentador contándole los episodios más duros que ha atravesado en su vida. Tras recordar la pérdida de su padre y el fallecimiento de la madre de su hijo, Orozco hacía un balance de su trayectoria.

El invitado de Risto compartía con él una reflexión: "La exigencia de la vida artística es tremenda a todos los niveles. Es tan caro ser artista...", comenzaba. "Para ser artista tienes que dejar de ser muchas otras cosas. Tienes que dejar de ser un buen padre, un buen marido, un buen compañero... Hay muchas cosas que se quedarán por el camino porque para ser un buen artista tienes que estar siempre en todos los sitios y siempre bien", continuaba.

Orozco: "He educado a mi hijo por skype"

Era entonces cuando le hacía a Risto una importante confesión: "Yo he educado a mi hijo, gran parte de su educación, por skype. Era el mago del skype. Yo por videoconferencia he educado a mi hijo muchos años. No lo volvería a hacer", le contaba.

"Porque para ser un buen artista y poder conseguir metas, alguien me dijo que tenía que estar en México, y en Miami... Yo lo intenté, intenté hacer eso, y el pago es altísimo. El impuesto para ser artista es muy caro", finalizaba.