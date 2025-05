Laura Ceballo 26 MAY 2025 - 23:23h.

El cantante ha escrito un tema dirigido al ex de su mujer

Antonio Orozco confiesa a Risto Mejide el motivo por el que decidió no acudir anteriormente al 'Chester': "A mí me molestaban las formas"

La nueva entrega de 'Viajando con Chester' ha tenido a Antonio Orozco como invitado. El cantante se ha sentado por primera vez junto a Risto Mejide y, después de confesarle por qué no lo había hecho antes, ambos han mantenido una profunda y sincera conversación en la que han hablado de absolutamente todo.

Recientemente, el artista ha lanzado un nuevo disco. Un trabajo que, asegura, es "el mejor" de toda su carrera. Y es que ha sido el que más tiempo le ha llevado componer. Así se lo ha comentado a Risto hasta confesarle algo que el presentador no se esperaba: uno de los temas va dedicado al ex de su mujer.

"Yo le he escrito una canción al ex de mi mujer", le decía. "¡¿Cómo?!", reaccionaba Risto asombrado. "He escrito una canción al ex de mi mujer que es espectacular. Se llama 'Lo inevitable'. Lo inevitable son los recuerdos de todas las personas con las que decides convivir", explicaba.

"Cuando tú decides a tus 50 años que vas a vivir con otra persona, y esa persona tiene más de 30, más de 25, más de una edad, pues tienes que asumir que viene con sus recuerdos propios. Entonces una de dos. O aprendes a vivir con eso o malvives durante un tiempo", terminaba de aclarar.

Risto Mejide: "Qué curioso"

El presentador le preguntaba entonces si ese hombre al que va dirigida su canción la ha escuchado: "Él no creo. Yo no tengo relación con él. Pero estoy seguro de que era un buen tío, porque si no no habría estado con mi mujer, que es una de las personas más especiales que he conocido en el mundo". "Qué curioso", reaccionaba de nuevo Risto.

"Él no se portó especialmente bien con ella. Eso me lo como yo. O cuando se portó muy bien también me lo como yo. Porque yo no llego, no alcanzo", continuaba Orozco. "Te está jodiendo la vida desde el más allá de tu vida", bromeaba Risto. "Me alegro tanto de que esa relación no funcionase...", continuaba la broma el artista entre risas.