Y es que, como decían los vecinos, "Letur es un esqueleto": "Vivimos en el pueblo del agua. Y qué paradoja que el agua nos arrebató a seis vecinos", comentaba una vecina. Otra vecina se emocionaba al confesar que no le apetecía dar la cara en televisión "después de lo que pasó": "Me hija se dio por vencida. Se iba a ahogar, pero ahí me salió el instinto de madre. Me golpeó todo y al no escucharla, rompí los ventanales y cuando me quise sostener todo se abrió. Eso fue lo mejor, puesto que el agua se evacuó. Pero la segunda riada fue la más terrible".