Además, el presentador ha entrevistado al presidente de Castilla-La Mancha , con quien ha compartido una extensa conversación en la que no se han dejado nada en el tintero. García-Page lleva en el PSOE desde su adolescencia y presume de ser socialista hasta la médula, aunque no siempre esté en sintonía con su partido.

Y ese ha sido precisamente uno de los temas por los que le ha preguntado Risto durante su entrevista. Y García-Page no ha dudado en hacer frente a la pregunta del presentador y contestar con claridad: "Por primera vez en muchísimo tiempo, desde que yo soy afiliado, se están poniendo en cuestión elementos centrales , estructurales, los cimientos", ha comenzado. Entre ellos, ha destacado "la concepción del país": " La concepción de España o la falta de concepción de España. Creo que hay algunos que no la tienen en la cabeza", continuaba.

"Yo he gobernado con mayorías absolutas, sin ellas, pactando con Izquierda Unida, con Podemos... Las coaliciones son carísimas. Esta de ahora no es que sea cara, es que... Creo que en términos de estabilidad real y de objetivos logrados, muchísimo. Y también económicamente. Aquí cada uno viene a pedir lo suyo . Las mayorías absolutas mal gestionadas son nefastas. Las coaliciones hay que gestionarlas, tiene que quedar claro quién dirige ", decía.

Al escuchar estas palabras, Risto no dudaba en lanzarle la pregunta: "¿Quién dirige España?". Y, aunque al principio parecía que no iba a contestar directamente, finalmente daba al presentador la respuesta que esperaba: "El problema es que algunos se están confundiendo y piensan que pueden hacer lo que quieran porque les ha votado la gente. No, perdona. Tenemos una democracia vertebrada, organizada, no es populista ni asamblearia. Los partidos que forman el gobierno son progresistas, y el programa es progresista. Pero no todo lo que se hace es socialista".