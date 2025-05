El presentador de Cuatro le avanzaba que acababa de hablar con los vecinos y era el propio presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha el que confesaba cómo se enteró de la riada: "Me entero por el vídeo en directo de un vecino. En ese mismo momento, me estaba llamando el 112", cuenta un Page que en ese momento acababa de tener un Consejo de Gobierno: "Estaba en el despacho. Ese día no comí, porque quise que nos viniéramos todos aquí, pero me dijeron que era inaccesible".