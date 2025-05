El presidente de Castilla-La Mancha desvela a Risto Mejide sus planes de futuro en la política

García-Page descarta esa posibilidad: "No me creo con esa capacidad"

La crítica de Emiliano García-Page a las decisiones del PSOE y su coalición con Puigdemont: "Para mí es extrema derecha"

En la primera entrega de la nueva temporada de 'Viajando con Chester', Risto Mejide se ha desplazado hasta Letur para encontrarse con Emiliano García-Page. El presentador ha visitado este pueblo de Albacete que fue afectado por la DANA para conocer de primera mano cómo vivieron la tragedia y compartir un rato de charla con el presidente manchego.

García-Page lleva en el PSOE desde su adolescencia y presume de ser socialista hasta la médula, aunque no siempre esté en sintonía con su partido. Ha sido precisamente este tema el que han abordado durante la entrevista. Y, después de analizar la actualidad de su partido y las decisiones de Pedro Sánchez, Risto Mejide le ha lanzado la pregunta: "Y tú, ¿te ves sacrificándote por España presentándote a la secretaria general del partido?".

El presidente manchego no dudaba ni un segundo y le daba una rápida respuesta: "No, yo no valgo para eso". El presentador le pedía un motivo y él se disponía a argumentar su respuesta: "No me creo con esa capacidad", comenzaba. Aunque Risto le recordaba algo: "Llevas siendo político más de todos los que están".

No obstante, ese no era motivo suficiente: "Yo no te digo no que no pudiera tener más experiencia y bagaje que otros. Pero en el planteamiento que yo tengo sobre lo que tiene que tener un presidente del Gobierno no encajo. No doy esa talla".

Su comparación con Pedro Sánchez