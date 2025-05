Mientras García-Page reconocía todo aquello que no le gustaba del gobierno de Pedro Sánchez y destacaba todo aquello que no le parecía "socialista", Risto preparaba su próxima pregunta y acto seguido se la lanzaba: "¿Tú serías capaz de decirme cuándo fue el último WhatsApp que os enviasteis Pedro y tú?".

El presentador le proponía echar un vistazo a su dispositivo. García-Page sacaba su móvil del bolsillo y, al ir a buscar la conversación con el presidente del Gobierno se encontraba algo que no esperaba: "Espérate... Ah, pues mira... Te voy a decir una cosa, me pone que Pedro Sánchez cambió su número de teléfono ".

García-Page aprovechaba para hacer un apunte: "Has utilizado el 'se' reflexivo. Y no se le borran. De hecho eso no se borra solo". A lo que Risto reaccionaba para finiquitar el tema entre risas: "Bueno, has visto que sí".