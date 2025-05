El cantante recuera muy emocionado la canción que escribió que le recuerda la muerte de su padre: “Nunca la canté en directo”

Antonio Orozco confiesa a Risto Mejide el motivo por el que decidió no acudir anteriormente al 'Chester': "A mí me molestaban las formas"

En su entrevista con Risto Mejide en ‘Viajando con Chester’, Antonio Orozco no pudo contener la emoción al hablar de un momento de su vida que le marcó para siempre y que significó un antes y un después en su carrera como artista: el fallecimiento de su padre.

“En ese primer contrato, tengo entendido que la discográfica te lo firma por una canción que acaba de convencerles, que se llamaba ‘El cielo estaba dorado’. Y es una canción que, curiosamente, no he sido capaz de encontrar ninguna actuación tuya en directo que la cantes”, se interesaba Risto Mejide.

“Nunca la cante… cuando mi padre se cae, el día que se cae, que tiene el accidente... ¡Hostia! Qué fuerte que me hagas esta pregunta, esto no me lo esperaba”, decía el cantante visiblemente emocionado.

“Cuando mi padre tiene el accidente, yo tenía un coche de color rojo, un coche muy pequeñito… Se me llenan los ojos de lágrimas porque es que... como si fuese ayer”, continuaba contando Orozco sin poder contener las lágrimas. “A mi padre lo llevan al hospital, y el camino que hice desde mi casa al hasta el hospital Vall d'Hebron lo terminaría haciendo los siguientes cinco días, no sé, cien veces, ese mismo camino. De casa al hospital, del hospital a casa… Siempre tenía a alguien que llevar o a alguien que traer, a alguien que devolver…”, contaba.

“Y como mi padre estaba muy grave, porque fue un golpe mortal, yo tenía miedo de, si me duermo, se muere. Sí, como me duerma, se muere. Entonces yo pensaba pues voy a intentar ser fuerte, voy a aguantar, voy a estar con mi madre, con mis hermanos… Y estuve con tanta gente, tanto rato, y dormí tan poco en los siguientes días, o no dormí, que hubo un momento que cuando estaba conduciendo con el coche, que me tuve que salir de la carretera porque te juro que el color del cielo... se estaba poniendo de otro color de lo cansadísimo que estaba”, desvelaba Orozco con la voz entrecortada.

“Y fue entonces cuando de alguna forma relacioné ese momento con el momento de la muerte de mi padre. De ahí empieza en mi cabeza como tantas otras cosas, se genera una semilla y con el tiempo eso se convirtió en una canción, que fue la canción que, por una cosa o por otra, me permitió cumplir el contrato discográfico. Quiere decir que el alma de mi padre, de alguna forma, ha estado siempre presente”, se sinceraba Antonio Orozco en ‘Viajando con Chester’.

La sorpresa final para Antonio Orozco

Con relación a este tema, Risto Mejide tenía preparado para el artista una sorpresa muy emotiva. Antes de terminar la entrevista, el presentador salía al patio con Antonio Orozco, allí les esperaba Elsa Tortonda, ganadora del concurso donde el invitado es jurado y ‘pase de oro’ de Risto Mejide en ‘Got Talent’.

Elsa sorprendía al artista cantando precisamente el tema que compuso tras la muerte de su padre: ‘El cielo estaba dorado’. Antonio Orozco, de nuevo, no pudo contener la emoción al escucharla.