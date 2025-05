Laura Ceballo 27 MAY 2025 - 00:30h.

El presentador y la invitado se han sincerado con la audiencia contando los inicios de su relación

El nuevo programa de 'Viajando con Chester' ha traído consigo la que probablemente haya sido una de las entevistas más especiales para Risto Mejide. El presentador ha charlado con Laia Grassi, experta en Inteligencia Artificial y creatividad y, además, su pareja. Antes de descubrirlo todo sobre la IA, ambos se han sincerado y han contado cómo fueron los inicios de su relación.

Risto esperaba sentado en el 'Chester' y, al verla aparecer, le daba la bienvenida y se saludaban con un abrazo. "Mira que he hecho Chesters, eh... Pero este es complicado", comenzaba. Y, acto seguido, se proponía abrirse con su audiencia: "Yo lo que haría seria quitarme de encima el elefante de la habitación y contarle, también por un ejercicio de transparencia, a todos los espectadores del 'Chester' cómo hemos llegado tú y yo aquí y por qué estás tú aquí".

Era entonces cuando el presentador comenzaba a contar su versión: "Nosotros cuando planteamos la temporada del 'Chester' yo quería hacer algo con el tema de la Inteligencia Artificial. El equipo se puso a buscar. Pasaron unos días y tú entraste en 'Todo es mentira'. El equipo del programa decide que seas tú quien venga al 'Chester'. Yo en ese momento dije que no, que tú no eras la persona que estábamos buscando".

"Intuía que si tú y yo nos sentábamos en un sofá, no sé que podía pasar por mi cabeza. Entonces pensé que mejor fuera líos. Pero el equipo continuó hablando contigo sin yo saberlo cerrando tu intervención. Cuando me enteré, quedamos para tomar un café, luego para comer... Coincidimos en Barcelona para cenar y ahí pasó lo que yo ya me imaginaba que pasaría. Yo salí absolutamente flasheado", se sinceraba Risto.

Laia Grassi: "Me llamaste mucho la atención"

Ella, que no paraba de sonreír al escuchar las palabras de Risto, también se abría ante las cámaras: "Digamos que en cuanto supe de ti hace muchos años, me llamaste mucho la atención por lo que estabas haciendo y cómo estabas cambiando las cosas en el mundo de la comunicación. Cuando hablamos de quedar, de hablar, de hacer un café, sabía que iba a salir algo, pero no sabía el qué", comenzaba.

"Tampoco me esperaba lo que ha salido, la verdad. Es que en cuanto estuvimos los dos en la misma habitación, todo cambió. Y todo ha cambiado y sigue cambiando", reconocía.