Laura Ceballo 27 MAY 2025 - 01:00h.

La visita de Laia a 'Viajando con Chester' ha finalizado con un divertido momento

En el nuevo programa de 'Viajando con Chester', Risto Mejide ha recibido a Laia Grassi. Es experta en Inteligencia Artificial y creatividad y, además, es la pareja del presentador. Durante su entrevista, ambos han charlado de cómo desarrollar una IA, de qué tipos de IA existen a día de hoy y de cómo podrán llegar a ser en un futuro.

Pero, además, Laia y Risto han protagonizado varios momentos divertidos. Al finalizar, el presentador del 'Chester' ponía punto y final al programa de una manera diferente: "Ya se ha acabado esto", comenzaba. Ella le agradecía el haber estado presente en su programa: "Muchas gracias por haberme invitado".

"Gracias a ti. Gracias por todo lo que has explicado, gracias también por dejarme explicar todo lo que he explicado yo. Y no sé. Es que normalmente el invitado se va y yo me quedo. Pero es que nos vamos al mismo sitio tú y yo. Entonces, claro ,sería un poco raro. Y hay que hacerlo de verdad, así que nos vamos a ir tú y yo", decía desatando las risas de Laia.

"Poneos, que falta grabar una cosa..."

Y, aunque se daban la mano para abandonar la zona de grabación, decidían "mantener las formas hasta el final". Pero, antes de que salieran de plano, un miembro del equipo les frenaba: "Un segundo, tenéis que volver, porfa". Risto y Laia se daban la vuelta y retrocedían. "¿Por qué tenemos que volver? ¿Qué pasa?", preguntaba el presentador sin saber muy bien a qué se debía su petición.

"No, una cosa. Poneos... Que falta grabar una cosa. Que el equipo os tiene que hacer una pregunta... Risto, ¿tendrías una segunda cita con Laia?", les decían haciendo un guiño a 'First dates'. "Vete por ahí. Venga, vámonos. Deja a esta gente. Esta gente... mala gente", se despedía Risto bromeando.