Tras darle una sorpresa a Laia Grassi, Risto Mejide y la entrevistada se dirigían a abandonar el lugar hasta que el equipo les detiene para hacerles una cómica pregunta

Risto Mejide alucina al descubrir a quién ha dedicado Antonio Orozco una de las canciones de su nuevo disco: "¡¿Cómo?!"

Compartir







Para dar el broche final a la entrevista de Laia Grassi en 'Viajando con Chester', donde han recordado cómo comenzó su historia y también sobre su sector profesional, la inteligencia artificial, Risto Mejide decide despedirse de ella por todo lo alto con una experiencia que no se espera. Una noticia que consigue sorprender a la invitada: "¿Qué?". Sin embargo, no será él la persona encargada de contarle qué es lo que va a suceder. En su lugar lo hará David, su compañero Atlantis, quien está esperándoles en uno de los lugares preferidos del presentador: el pasillo de los tiburones.

Con cierta duda en su rostro y entre risas, Laia Grassi accede a su proposición: "No sé dónde me estoy metiendo, pero vamos". La inteligencia artificial con la que han pasado un divertido momento durante la entrevista se queda en el chester y ambos se levantan para dirigirse al lugar.

El regalo del programa a Laia Grassi

Tras encontrarse con David, éste le informa a la entrevistada del programa que el acuario le invita a pasar un día en Atlantis con el fin de enseñarle de primera mano los proyectos que realizan para contribuir a la conservación de tiburones y mantas rayas y evitar la pesca accidental de estas especies protegidas. Para ello, Laia Grassi tendrá que meterse dentro de las piscinas con los mismos, una idea que pone nerviosa a la invitada: "O sea, ¿así es como te quieres deshacer de mí? ¿Ese es tu plan?". Pero no hay de qué preocuparse pues el trabajador del acuario asegura que "es seguro".

No obstante, esta no es la única sorpresa que se lleva de su experiencia en el programa. David le pide que abra la mano para dejarle un regalo: unos dientes de tiburón. Un detalle que no se esperaba ni el propio Risto Mejide: "Yo esto no lo sabía". Para no meterle en un compromiso, el presentador le asegura que si no quiere siempre puede decir que no a la propuesta.

La cómica despedida de Risto Mejide y Laia Grassi

La entrevistada agradece al presentador haberle invitado al programa, pero es Risto Mejide quien debe sentirse agradecido con ella: "Gracias a ti por todo lo que has explicado y por dejarme explicar todo lo que he explicado yo". Ahora es cuando Laia Grassi debería abandonar la zona de grabación, sin embargo esta ocasión es especial: "Es que nos vamos al mismo sitio tú y yo, entonces sería un poco raro y hay que hacerlo de verdad esto. Así que nos vamos a ir tú y yo". Eso sí, "mantenido las formas hasta el final", apunta el presentador.

Ambos avanzan hacia el final del pasillo mientras suena 'Lover' de Taylor Swift hasta que el propio equipo de 'Viajando con Chester' interrumpe este momento y les piden que vuelvan: "Poneros que falta grabar una cosa. Os tenemos que hacer una pregunta". La mirada del presentador está llena de curiosidad hasta que escucha qué es lo que le querían decir: "Risto, ¿tendrías una segunda cita con Laia?". Entre risas, los dos abandonan el lugar mientras Risto se queja de sus compañeros: "Déjalos, son mala gente".