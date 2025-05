Ha sido mientras ambos recordaban la época del Covid cuando Risto le ha lanzado una inesperada respuesta: "Al final tampoco vas a ser facha". Iker respondía al instante y no dudaba en aclarar la situación: " Facha para mí es un orgullo. Porque mira Risto, ¿qué es facha?". Ambos coincidían: "No lo sé".

Pero Risto insistía y le hacía una clara pregunta: "¿Tú eres de derechas?" . Iker se sinceraba y se abría con su compañero: " Yo lo que no soy es comunista. Pero por una cosa muy sencilla: porque he estudiado el comunismo y porque tengo a gente que ha vivido el comunismo. Pero hay muchas cosas de muy derechas que tampoco comparto ", comenzaba.

"Hay mucha gente con ideas muy estancadas que tampoco entiendo. Hay visiones en algunos aspectos sobre los roles de la gente por su procedencia, el clasismo, el trato en ocasiones a la mujer , cosas que no acabo de entender. Una especie de hooliganismo de comprar todo el pack: si eres buen español eres esto, eres lo otro, tienes que ser así... No lo entiendo muy bien. Y tampoco entiendo el otro lado absolutamente", continuaba.

"A mí cuando viene alguien y me dice facha, voy a ser muy sincero, o nazi, porque ya es ultraderechista o nazi... Si alguien tiene el cuajo de decirte nazi, a mí no me importa decir 'tú eres un violamonjas, un matacuras, quemabas iglesias'... La historia está llena de asesinos sanguinarios de cualquier signo. No me llames nazi, porque no tengo nada que ver con los nazis. Yo a nadie le juzgo por su raza, por su procedencia. Precisamente porque yo soy un inmigrante", argumentaba.