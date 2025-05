El segundo programa de la nueva temporada de 'Viajando con Chester' ha tenido como inivitado a Iker Jiménez. Risto Mejide ha entrevistado a su compañero, que no ha dudado en abrirse y sincerarse como nunca antes. Su charla ha comenzado ni más ni menos que haciendo un análisis de sus programas, 'Cuarto milenio' y 'Horizonte'.

"¿Qué es el misterio?" , le preguntaba Risto para dar comienzo a la entrevista. "Yo creo que el misterio son como destellos de una realidad en la que vivimos, que no somos conscientes de ella, y quizá es una forma de aviso con muchos disfraces que viene a decir al ser humano desde el inicio de los tiempos que eres hijo de un milagro y un misterio ", comenzaba Iker.

Acto seguido, ha reconocido algo que le lleva ocurriedo desde los 17 años, edad a la que comenzó a ejercer el periodismo: "Siempre se repite la misma historia. Cuando alguien se sienta a mi lado me dice 'yo soy escéptico'. Les digo que yo también, que dudo de todo . Pero ellos lo dicen como para poner cierta distancia . Porque el misterio todavía da mucho recelo y mucho miedo a nuestro cerebro más primitivo".

Y es que, tal y como ha asegurado Iker, son precisamente estos temas los que menos funcionan en sus programas: " Los temas de misterio y de miedo son los que menos audiencia nos dan. Los que menos. Hay temas en los que la gente desconecta, y he hecho hasta un estudio: el demonio, lo oscuro, las apariciones... Me dan menos audiencia".

Por el contrario, hay otros temas que sí que captan en mayor medida la atención de los espectadores: "Me dan más audiencia los inventores españoles, la arqueología, la ciencia, investigacón policial... El misterio puro y duro, lo sobrenatural, me quita audiencia". Eso sí, el prefiere insistir por un claro motivo: "Porque me encanta y porque lo creo".