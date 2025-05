¿"Dónde me traes, maestro?", le preguntaba. Pero no sabía que lo mejor estaba aún por llegar. Risto había elegido un escenario único y sin duda tenebroso para su entrevista con Iker. "Al misterio", le respondía Risto, que aprovechaba para confesarle las "ganas" que tenía de traerle al 'Chester'.

Acto seguido, se adentraban en la vivienda y Risto le empezaba a explicar la sorpresa que el programa tenía preparada para la ocasión: "Te cuento... Esta es una casa aparentemente normal. Es la casa de Juan Carlos, que un día se le hundió la moto metro y medio en lodo. Empiezan a sacar lodo, a sacar lodo, y no dan con fondo. Juan Carlos se preocupa y de repente descubren que aquí debajo hay algo que te voy a enseñar".

Linterna en mano, bajaban al sótano de la casa y Risto continuaba la historia: "De repente descubren debajo de la casa un refugio antiaéreo ". "¿¡Qué dices!? ¿¡Qué me cuentas!?", reaccionaba Iker. "Te has quedado igual que yo. Esta era una zona roja y obligó a que hubiera tres refugios antiaéreos en esta zona. Este es uno de ellos y nadie sabía de su existencia ", seguía Risto.

Mientras ambos se adetraban en el refugio, no dejaban de alucinar con todo lo que veían: escalinatas, pintadas en las paredes... ¡Y hasta murciélagos! "Tú sabes que la Guerra Civil en esta parte fue especialmente dramática... ¡Qué alucine! Muchas gracias, Risto, esto sí que no me lo esperaba", concluía Iker antes de dar comienzo a la entrevista.