Cuatro razones para disfrutar de la naturaleza y la gastronomía de Peñíscola

Mediterráneo: cuatro motivos para descubrir Peñíscola

Cuatro razones para viajar, descubrir y volver a Peñíscola

Peñíscola, en la provincia de Castellón, atrapa por su historia, su gastronomía y su naturaleza. Una localidad ideal para disfrutar del mar, de la montaña y, también, de grandes monumentos de su pasado

Su imponente castillo templario-pontificio, antigua residencia del Papa Luna , se alza sobre un peñón rocoso rodeado por el mar. Desde allí se puede disfrutar de vistas panorámicas de la ciudad.

antigua residencia del , se alza sobre un peñón rocoso rodeado por el mar. Desde allí se puede disfrutar de vistas panorámicas de la ciudad. Por supuesto, Peñíscola es símbolo de excelente clima y temperaturas suaves junto al Mediterráneo . Sus más de 300 días de sol al año hacen que sea especialmente agradable en otoño e invierno.

junto al . Sus hacen que sea especialmente agradable en otoño e invierno. En los restaurantes de la localidad es posible saborear numerosas recetas elaboradas con arroz y otros ingredientes frescos y naturales del mar y la huerta.

de la localidad es posible saborear numerosas recetas elaboradas con arroz y otros ingredientes frescos y naturales del mar y la huerta. Y la imponente Sierra de Irta complementa las acogedoras playas de Peñíscola. Su parque natural es un paraíso, uno de los últimos espacios vírgenes del Mediterráneo.

Chicago, la tercera ciudad más grande de Estados Unidos, aúna cultura, ocio y compras en una propuesta única. Como cantó Frank Sinatra, “es la ciudad que nunca te decepcionará”.

El Loop es el centro histórico y el corazón financiero de la ciudad del viento. Aquí se construyó el primer rascacielos del mundo.

es el centro histórico y el corazón financiero de la ciudad del viento. Aquí se construyó el primer rascacielos del mundo. La Milla Magnífica es la principal arteria comercial de Chicago, y en ella también se pueden admirar muchos edificios históricos.

es la principal arteria comercial de Chicago, y en ella también se pueden admirar muchos edificios históricos. En el norte de la Avenida Michigan está la Torre del Agua , una de las pocas estructuras que sobrevivió al gran incendio de 1871.

está la , una de las pocas estructuras que sobrevivió al gran incendio de 1871. Y el lago Michigan, uno de los cinco grandes lagos del país, es visita obligada para disfrutar de buenas vistas y hacer deporte.

Y Viena, la ciudad de los edificios imperiales, con sus cientos de palacios, museos e iglesias, sorprende a sus visitantes en cada esquina.