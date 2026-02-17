Mediterráneo: cuatro motivos para descubrir Peñíscola, en la provincia de Castellón

cuatro.com 17 FEB 2026 - 10:32h.

Esta semana, Planes Cuatro se gira hacia el Mediterráneo, y en ese apasionante viaje te damos razones para descubrir, viajar y volver a la Comunitat Valenciana

Visitamos Peñíscola y la sierra de Irta, en la provincia de Castellón y te damos cuatro motivos para descubrir este destino que combina historia, encanto y paisajes espectaculares

¡Bienvenidos a Mediterráneo!

Una semana más, giramos hacia el Mediterráneo y para esta segunda entrega viajamos a Peñíscola y la sierra de Irta, en la provincia de Castellón. Te damos razones para descubrir, para viajar y para volver a este destino de la Comunitat Valenciana que combina historia, encanto y paisajes espectaculares con playas doradas.

Cuatro razones para descubrir Peñíscola

Peñiscola, en la provincia de Castellón, atrapa por su historia, gastronomía y naturaleza. Una localidad ideal para disfrutar del mar, de la montaña y, también, de grandes monumentos de su pasado.

El conjunto histórico – artístico de Peñíscola posee una de las grandes joyas de la Comunitat Valenciana… El castillo del Papa Luna , donde viajar por el tiempo y conocer los grandes tesoros que esconde en su interior.

, donde viajar por el tiempo y conocer los grandes tesoros que esconde en su interior. Además, Peñiscola ha sido escenario de numerosas series y películas, algunas internacionales, como Juego de Tronos , y muchas nacionales como Chiringuito de Pepe , de esta casa. Una ciudad de cine.

de numerosas series y películas, algunas internacionales, como , y muchas nacionales como , de esta casa. Sus extensas playas, como la conocida Playa del Nord o las Calas de la Costa Sur, marcan la diferencia desde un entorno inmejorable y mezcla el encanto de la zona con el dorado de sus playas.

o las marcan la diferencia desde un entorno inmejorable y mezcla el encanto de la zona con el dorado de sus playas. Peñiscola goza de un clima suave único, especialmente agradable en los meses de otoño e invierno y con más de 300 días de sol para practicar deportes al aire libre durante todo el año.

Además, razones para viajar y volver a Peñíscola

Peñíscola no es solo una ciudad de historia, cine y clima, los amantes de la costa virgen, las playas naturales y los espacios tranquilos encontrarán un contraste especial entre el azul del mar y un paisaje lleno de árboles… La imponente Sierra de Irta complementa las acogedoras calas de Peñíscola, y es que su Parque Natural es todo un paraíso mediterráneo.

Y siempre quedará un motivo para volver a Peñíscola cada año gracias a sus fiestas y celebraciones populares, y a su gastronomía. La Comunitat Valenciana es la cuna de la paella, con más de 300 recetas diferentes, como el Arroz Rossejat, típico de la provincia. Durante el mes de septiembre, se celebran en Peñíscola las Fiestas de la Virgen de Ermitaña y sus Desfiles de moros y cristianos.

