Mediterráneo: cuatro motivos para viajar a Peñíscola

cuatro.com 23 FEB 2026 - 10:36h.

Esta semana, Planes Cuatro se gira hacia el Mediterráneo, y en ese apasionante viaje te damos razones para descubrir, viajar y volver a la Comunitat Valenciana

Visitamos Peñíscola y la sierra de Irta, en la provincia de Castellón y te damos cuatro motivos para descubrir este destino que combina historia, encanto y paisajes espectaculares

Mediterráneo: cuatro motivos para descubrir Peñíscola

Compartir







¡Bienvenidos a Mediterráneo!

Una semana más, giramos hacia el Mediterráneo y para esta segunda entrega viajamos a Peñíscola y la sierra de Irta, en la provincia de Castellón. Te damos razones para descubrir, para viajar y para volver a este destino de la Comunitat Valenciana que combina historia, encanto y paisajes espectaculares con playas doradas.

Cuatro razones para viajar a Peñíscola

Los amantes de la costa virgen, las playas naturales y los espacios tranquilos encontrarán un contraste especial entre el azul del mar y un paisaje lleno de árboles…

PUEDE INTERESARTE Mediterráneo: cuatro motivos para volver a Peñíscola

La imponente Sierra de Irta complementa las acogedoras calas de Peñíscola, su parque Natural es todo un paraíso mediterráneo

La Sierra de Irta es una de las últimas sierras vírgenes del litoral valenciano, en ella se mezclan acantilados, calas escondidas, vegetación, fauna y torres de vigía como la Torre Badum

Los senderos señalizados de este entorno natural único, son visitados por casi 80.000 personas al año y desde julio del 2022 es considerado Parque Natural y Reserva Marina

Castellón es la segunda provincia más montañosa de España, y en la Sierra de Irta se celebran competiciones y encuentros de ciclismo, Trail running y senderismo.

PUEDE INTERESARTE Mediterráneo: cuatro motivos para descubrir Peñíscola

Además, razones para descubrir y volver a Peñíscola

Peñiscola, en la provincia de Castellón, atrapa por su historia, gastronomía y naturaleza. Una localidad ideal para disfrutar del mar, de la montaña y, también, de grandes monumentos de su pasado. Rincones como el Castillo del Papa Luna, sus extensas playas como la Playa del Nord o las calas de la Costa Sur merecen ser descubiertos. También destaca su clima suave y su entorno, escenario de numerosas series y películas.

Y siempre quedará un motivo para volver a Peñíscola cada año gracias a sus fiestas y celebraciones populares, y a su gastronomía. La Comunitat Valenciana es la cuna de la paella, con más de 300 recetas diferentes, como el Arroz Rossejat, típico de la provincia. Durante el mes de septiembre, se celebran en Peñíscola las Fiestas de la Virgen de Ermitaña y sus Desfiles de moros y cristianos.

¡Descubre más sobre Peñíscola en el episodio completo de Mediterráneo de esta semana!