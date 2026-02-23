Mediterráneo: cuatro motivos para volver a Peñíscola

cuatro.com 23 FEB 2026 - 10:50h.

Esta semana, Planes Cuatro se gira hacia el Mediterráneo, y en ese apasionante viaje te damos razones para descubrir, viajar y volver a la Comunitat Valenciana

Visitamos Peñíscola y la sierra de Irta, en la provincia de Castellón y te damos cuatro motivos para descubrir este destino que combina historia, encanto y paisajes espectaculares

Mediterráneo: cuatro motivos para viajar a Peñíscola

Compartir







¡Bienvenidos a Mediterráneo!

Una semana más, giramos hacia el Mediterráneo y para esta segunda entrega viajamos a Peñíscola y la sierra de Irta, en la provincia de Castellón. Te damos razones para descubrir, para viajar y para volver a este destino de la Comunitat Valenciana que combina historia, encanto y paisajes espectaculares con playas doradas.

Cuatro razones para volver a Peñíscola

Siempre quedará un motivo para volver a Peñíscola cada año gracias a sus fiestas y celebraciones populares, y gastronomía

La Comunitat Valenciana es la cuna de la Paella, existen más de 300 recetas diferentes. Como el Arroz a Banda, un arroz de pescado que se elabora en seco o el Arroz Rossejat, arroces típicos de la provincia de Castellón que puedes degustar en la localidad

Durante el mes de septiembre, se celebran en Peñíscola las Fiestas de la Virgen de Ermitaña, sus verbenas, conciertos y vaquillas le han valido el título de Interés Turístico Nacional

Uno de los actos principales de estas fiestas es el de los Dansants, un desfile de bailarines que representan los papeles de "cavallets", "pelegrines", moros y cristianos en el casco antiguo de la localidad

Y sus calles siempre guardarán un rincón escondido por descubrir, como la Casa de las Conchas con su sorprendente fachada compuesta por conchas autóctonas de la zona.

PUEDE INTERESARTE Mediterráneo: cuatro motivos para descubrir Peñíscola

Además, razones para descubrir y viajar a Peñíscola

Peñiscola, en la provincia de Castellón, atrapa por su historia, gastronomía y naturaleza. Una localidad ideal para disfrutar del mar, de la montaña y, también, de grandes monumentos de su pasado. Rincones como el Castillo del Papa Luna, sus extensas playas como la Playa del Nord o las calas de la Costa Sur merecen ser descubiertos. También destaca su clima suave y su entorno, escenario de numerosas series y películas.

PUEDE INTERESARTE Mediterráneo: cuatro motivos para viajar a Peñíscola

Peñíscola no es solo una ciudad de historia, cine y clima, los amantes de la costa virgen, las playas naturales y los espacios tranquilos encontrarán un contraste especial entre el azul del mar y un paisaje lleno de árboles… La imponente Sierra de Irta complementa las acogedoras calas de Peñíscola, y es que su Parque Natural es todo un paraíso mediterráneo.

¡Descubre más sobre Peñíscola en el episodio completo de Mediterráneo de esta semana!