Avance | La reacción de Dani al descubrir que Graciela está hablando con un chico

Confesiones, negocios, 'engagement', sorpresas y muchas risas en el próximo programa

Raquel desvela su próximo plan de negocio mientras merienda con sus vecinas: "¡Pero qué dices!"

Graciela ha reunido a la familia al completo para confesar a todos los Jiménez una noticia muy seria que va a dejarles con la boca abierta, especialmente a su padre. La joven ha reconocido que está hablando con un chico: "Me estás haciendo sudar", admitía Dani muy nervioso tras conocer la noticia. Sin embargo, La Rebe y Susi han hablado en privado con su hermana y han compartido confidencias e incluso alguna foto sobre este misterioso chico.

Por otro lado, Noemí y Raquel Salazar son invitadas a un 'brunch' con etiqueta para hablar de negocios. Entre bromas y charlas sobre las redes sociales, Las Salazar se enterarán que se van a convertir en embajadoras: "Queremos que sean nuestras madrinas". ¿Podrán compaginar su trabajo a tiempo completo en las redes sociales con la churrería y el proyecto de ser embajadoras?

De vuelta a Sevilla, Iván le cuenta a Susi que tiene preparada una sorpresa para ella y toda su familia. ¿Qué tendrá preparado el joven para hacer flipar a los Jiménez? En definitiva, confesiones, negocios, 'engagement', sorpresas y sobre todo muchas risas en el próximo programa de 'Los Gipsy Kings' con Los Jiménez y Los Salazar. ¡No te lo pierdas!