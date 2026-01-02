Miguel Salazar Madrid, 02 ENE 2026 - 14:34h.

El debate está sobre la mesa: Sumar plantea poder votar a partir de los 16 años

La formación que dirige Yolanda Díaz, Sumar, plantea poder votar a partir de los 16 años a través de un borrador que se incluiría en la Ley de Juventud, algo que necesitaría una reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral que debería contar con el respaldo del Gobierno y el Congreso de los Diputados.

¿A favor o en contra de rebajar la edad mínima para votar a los 16 años?

El debate está sobre la mesa. Hay quienes creen que esta medida es favorable y que respalda a los más jóvenes dándole más peso en las decisiones políticas. Sin embargo, hay otros que consideran que no es esencial que un menor de 18 años pueda tener derecho a votar.

Nahuel González, diputado de Sumar y Gian Caster, el joven que se ha hecho viral por decir que votaría a Vox siendo homosexual, han tenido un tenso encuentro en 'En boca de todos' por esta cuestión. El primero cree que se puede "atraer" a más público progresista, porque está convencido de que no toda la juventud "es de extrema derecha". "Eso es falso", apostilla.

Sin embargo, Gian Caster no le encuentra sentido a esta medida. "Los jóvenes no pueden fumar, beber, conducir, casarse, tener un arma, trabajar de noche... pero por ejemplo, ¿pueden salir a votar?", se cuestiona. Además, uno y otro han tenido un rifirrafe cuando han debatido sobre sus ideas políticas.

Gian preconiza que Vox respalda a los homosexuales. "Es el único partido que va en contra de la inmigración ilegal musulmana, la que bien aquí a decirme que no me puedo besar con un hombre en la calle", señala. González le responde que respeta sus "argumentos", pero no cree que las políticas LGTBI que plantea Vox en la Comunidad Valenciana defienda sus ·"intereses". "No caigas en manos de los que te quieren quitar la democracia", le traslada el diputado al joven.