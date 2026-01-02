Miguel Salazar Madrid, 02 ENE 2026 - 12:34h.

El asesino de Eva y su bebé de 11 meses quiere evitar la indemnización recurriendo continuamente la sentencia

La madre de la víctima del ‘Monstruo de Liaño’ habla por primera vez: “Espero que le reciban bien en la cárcel”

El infierno para la familia de Eva y su bebé de 11 meses, asesinados trágicamente por parte de su expareja y padre de la pequeña -José Reñones-, continúa después de que el criminal evite asumir la indemnización que les debe por estar continuamente recurriendo la condena. En febrero de 2025 un jurado popular lo encontró culpable del asesinato, a pesar de que negó haber sido el responsable de este crimen machista.

"La pesadilla no acaba, espero que cumpla la pena íntegra, que no se revise la [prisión] permanente revisable, porque no debería salir", denuncia en 'En boca de todos' Alexandra, hermana y tía de las víctimas. La familiar de las fallecidas asegura que el asesino "no ha pagado nada" y que eso les está afectando psicológicamente además del daño que llevan sufriendo desde que se produjo el crimen en diciembre del año 2021.

El asesino debe a la familia de las víctimas 340.000 euros

"Nosotros tenemos que asumir el pago de nuestros abogados. Se están portando muy bien, pero ¿por qué tengo que pagar yo o mi familia algo que ha perdido él?", se cuestiona desde Suances (Cantabria).

El próximo día 13 de enero se tiene que resolver el último de los recursos interpuestos por la defensa de José Riñones. "Creo que se declarar insolventem pero que pague su parte, que pague las cosas de los juicios que ha perdido", manifiesta la familiar.

Alexandra explica que tanto ella como su familia no han terminado de "cerrar el ciclo". "Seguimos con psicólogos porque el duelo no lo hemos empezado", apostilla. La cantidad que, según la entrevistada, debe el asesino a la familia de las víctimas asciende a los 340.000 euros. Eso hace que los abogados de Alexandra y el resto de miembros no puedan recibir aún toda la cantidad que deberían tener. "Se están portando muy bien entienden nuestra situación. Ojalá tuviese el dinero para poderles pagar", dice.