Utilizó el día de los Santos Inocentes para realizar una broma de mal gusto que no ha gustado nada a los vecinos

A un concejal muy bromista del PSOE de la localidad de Atienza en Guadalajara no se le ocurrió otra cosa que inventarse el día de los Santos Inocentes que el alcalde del pueblo, del PP, se había caído a un pozo para gastarle una broma a sus vecinos. Una broma que no ha resultado tener ninguna gracia y ante la que piden su dimisión inmediata.

En el humor todo vale o eso piensan algunos y con la llegada del 28 de diciembre, el día de los Santos Inocentes, salen a relucir las bromas más graciosas, pero también las de peor gusto. Esta es la historia de Atienza, un pequeño pueblo de Guadalajara, en el que, entre broma y broma, su alcalde acabó atrapado en un pozo a 180 metros de profundidad. O al menos, eso es lo que difunde Castei, un concejal socialista, que tratando de hacer humor con la oposición difunde una broma: “Ante tanta denuncia, ha ido el alcalde in situ al pozo. Con tan mala fortuna que se ha caído dentro, están los chicos del Cristobal y el Miguelín intentado sacarlo con una soga… Parece ser que la caída es de 180 metros, menuda movida” que, aunque para él tuviera gracia, los populares del pueblo dicen que está fuera de lugar.

No solo juega con la salud del alcalde, sino que también con un problema de agua que el pueblo lleva sufriendo desde hace varios meses: “Deleznable que un cargo público al que se le presupone cierta veracidad trate de cachondearse, primero, inventándose un fatídico accidente del alcalde y, segundo, de un tema tan sensible como es el problema que tenemos en Atienza con el agua y que venimos arrastrando desde el mes de agosto”.

El Partido Popular pide la dimisión inmediata del concejal y califica lo que pretendía ser una inocentada de una broma de mal gusto y abre el debate sobre cuáles son los límites del humor.