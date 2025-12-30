Miguel Manso 30 DIC 2025 - 14:23h.

El empresario y viajero publica ‘Los engranajes de Occidente’, una crítica a la deriva de la sociedad occidental.

En 2010, tras una crisis personal y profesional, emprendió una vuelta al mundo en moto que duró dos años

“Hubo un tiempo en que los hombres cruzaban océanos en barcos de vapor, creían en Dios, en el Estado y en la ducha fría. No porque fueran espartanos, sino porque no tenían más remedio. Hoy, en cambio, somos incapaces de sobrevivir sin un té matcha con leche de soja, sepultamos nuestras arrugas bajo toneladas de filtros digitales y debatimos sobre la opresión estructural desde un iPhone de 1.200 euros. Algo se ha ido al carajo en muy poco tiempo”.

Quien así se expresa es el multifacético Fabián C. Barrio (Santiago de Compostela, 1973), empresario, viajero y escritor. Esas palabras corresponden a ‘Los engranajes de Occidente’ (Deusto), su último libro. El autor analiza desde una perspectiva psicosociológica el declive de una civilización que ha pasado de alzar catedrales a cancelar panaderos. Del humanismo al algoritmo. Del sacrificio a la sobreexposición emocional.

“Hoy asistimos al auge de la cultura woke y su perpetua batalla con la realidad tangible, a la resurrección kitsch de las ultraderechas con su dorado tupé, a los nacionalismos que brotan donde ya no queda ni nación ni sentido de pertenencia, a la manipulación política descarada y constante, y a las redes sociales como nuevo teatro de sombras, donde todos actuamos pero nadie vive de verdad”, sentencia.

Fabián C. Barrios vivió su infancia entre Padrón y Lisboa, estudió Psicología Social y dedicó sus primeros años de vida laboral al doblaje y al periodismo. Ha sido empresario de internet en Madrid durante una década, pero dio un cambio radical a su vida y se lanzó a recorrer el mundo en solitario sobre su moto Fefa. "El mundo es un lugar acogedor, lleno de gente buena y generosa”, resume cuando se le pregunta por esa experiencia.

Y fruto de ese viaje es un conocimiento más profundo del mundo. ‘Los engranajes de Occidente’ nos descubre que detrás de todo fenómeno macro hay motivos dolorosamente humanos. Que el ocaso no es sólo geopolítico, sino espiritual. Y que tal vez Occidente no se esté muriendo, sino reinventando... aunque lo haga como todo lo que amamos hoy: con ansiedad, regulaciones obsesivas, autoflagelo, impuestos hasta por respirar y una playlist estúpida sonando de fondo hasta que se agote la batería.

Barrio ha liderado el Proyecto Suraj de ayuda a niños esclavizados en circos indios y La Ruta Mainumbí, que busca llevar la magia del cine a los rincones más remotos de América Latina. Actualmente vive en Pafos (Chipre). Ha narrado sus viajes en los libros autobiográficos ‘Salí a dar una vuelta’ y ‘Morador del asfalto’ (2TMoto, 2012 y 2014), y es autor de la novela ‘Malabar’ (Xplora, 2014), además de varios libros de viajes. Asimismo, ha conducido con éxito el podcast ‘El despertar de Sísifo’ y en la actualidad tiene un canal de YouTube con 260.000 seguidores.