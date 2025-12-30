Adrián ‘Rescueyou’ denuncia que las educadoras sociales se están aprovechando sexualmente de los inmigrantes ilegales

El youtuber reivindicativo Adrián ‘Rescueyou’ ha vuelto a intervenir en ‘En boca de todos’ para denunciar públicamente una realidad de la que él asegura haber sido testigo y en la que supuestamente las educadoras sociales se están aprovechando de los inmigrantes ilegales de origen africano: “Si la inmigración fuera asiática, por cuestión de tamaño, la cosa sería diferente”.

“Tienen filia sexual con inmigrantes africanos” o “Son sus consoladores humanos”, son algunos de los argumentos que Adrián ‘Rescueyou’ ha utilizado para explicar lo que para él es un abuso por parte de las educadoras sociales hacía los inmigrantes, en muchos casos menores, de origen africano. El youtuber asegura haber sido testigo de dicha realidad en diferentes asentamientos de inmigrantes y se ha mostrado contra lo que considera un abuso por parte de las trabajadoras sociales: “No me parece normal y no quiero pagar impuestos para esto”.

Carlos Segarra, se ha mostrado sorprendido e indignado por tales afirmaciones y no ha dudado en responderle con mucha dureza: “Sería más feliz si no te hubiera conocido… Que dos mujeres fueran despedidas es una excepción y no es lo habitual”. No podía creer que estuviera generalizando un hecho excepcional tras haber denunciado también el miedo de las mujeres a salir por el barrio de Badalona en el que se había producido el desalojo del Instituto B9.

El colaborador de ‘En boca de todos’ se ha enfadado muchísimo y ha debatido con dureza a ‘Rescueyou’: “Eres un mentiroso patológico y lo único que intentas es salir en medios de comunicación para tener 'Likes”. Nacho Abad ha intentado frenar la discusión, pero no lo ha tenido sencillo: “Llamo tonto a quién quiero, vete a la comisaría y me denuncias, estoy deseando verme contigo en un tribunal, tonto”. De hecho, se ha visto obligado a intervenir y frenar una discusión que se les estaba escapando de las manos.