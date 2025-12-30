Roban la caja fuerte de un sorteo millonario del día de Reyes en Monesterio (Badajoz)

Cinco encapuchados de nacionalidad extranjera roban la caja fuerte en la que se encontraba la recaudación del sorteo

¿De dónde viene la tradición de comer lentejas en Nochevieja?

Compartir







Cinco encapuchados asaltan un camión publicitario en el que se encontraban los regalos y la caja fuerte de un sorteo millonario del día de Reyes en Monesterio (Badajoz). Los ladrones, de nacionalidad extranjera se llevaron únicamente la caja fuerte con 66.000€ y las papeletas que todavía no se habían vendido. Iban a tiro hecho y no robaron el resto de los objetos sorteados entre los que se encuentran un vehículo de alta gama, motos, videoconsolas…

David, el dueño del camión y organizador del sorteo, desde hace seis años, ha conectado en directo con Nacho Abad en ‘En boca de todos’ y nos ha explicado cómo funciona el sorteo y cómo se produjo el robo de la caja fuerte. Una caja fuerte de gran tamaño que está expuesta de en la oficina desde la que se gestiona el sorteo y que normalmente suele contener las papeletas que faltan por vender.

Según se ve en las imágenes de seguridad, tres encapuchados suben al interior de camión, un cuarto se queda esperando en el interior. Como pueden arrastran la caja hasta el maletero de un coche ranchera robado y lo meten en el maletero. Un robo rápido y sin testigos porque ocurre a las tres de la mañana en la estación de servicio de una autovía. En el camión estaban también parte de los regalos que incluía el sorteo, entre los que hay motos, un vehículo, patinetes, pero los ladrones fueron a lo fácil y solo se llevaron la caja fuerte.

David, el organizador del sorteo, asegura que se lo esperaba porque están en un sitio con mucha afluencia de gente y tienen mucho movimiento en las redes sociales: “Se pensaban que en la caja estaba el oro con el que se pagan los impuestos del sorteo, pero solo estaba la recaudación de los últimos días porque yo he estado fuera sino estarían solo las papeletas”.

La Guardia Civil ha encontrado la caja fuerte tan solo unas horas después con las papeletas no vendidas, pero sin los más de 66.000€ que había en su interior.

El gordo de Navidad divide Villamanín: “Solo faltó que alguno sacara una pistola en la reunión”

La suerte de haber ganado el premio gordo de la lotería de Navidad se ha convertido en una gran desgracia para el pueblo de Villamarín (León). La falta de experiencia hizo que los jóvenes de la comisión de fiestas no compraran los décimos suficientes para cubrir las decenas de participaciones que vendieron y los vecinos afectados quieren cobrar su premio gordo.