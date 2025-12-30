Los vecinos denuncian el miedo que sienten ante la agresividad y la delincuencia que viven a diario por parte de guetos de magrebíes y argelinos

Jorge y Loli, dos vecinos del barrio San Francisco en Bilbao, han dado la cara por el resto de vecinos del centro histórico de la ciudad para denunciar públicamente la inseguridad y el miedo que sienten debido a la delincuencia que se vive en sus calles: “A partir de las cuatro de la tarde no podemos salir a la calle”.

“Nos ha metido una lacra de magrebíes y argelinos… Gente que viene a delinquir a hacer la vida imposible a los mayores… Eso ha explotado de una manera infernal”, ha comenzado a explicar Jorge indignado por la situación de miedo e inseguridad que vive su barrio desde el año 2019. Aseguran que la situación es insostenible, que los vecinos de toda la vida están abandonando sus casas por miedo, los negocios han cerrados sus puertas, las calles se han convertido en urinarios públicos llenos de robos y amenazas.

“A partir de las cuatro de la tarde no se puede caminar por este barrio, van colocados hasta las patas, tenemos que advertir a los turistas que no pasen por allí… La gente tiene miedo, se comen las cadenas de oro y el alcalde dice que tenemos un barrio de cine”, ha continuado explicado el vecino.

Ana Puertas, reportera de ‘En boca de todos’ nos ha relatado la realidad que ha vivido en la zona y ha explicado cómo la calle de los bares es una zona intransitable a partir de las cinco de la tarde. Peleas en plena calle, lluvia de puñetazos en plena noche, la inseguridad reina en el barrio de San Francisco en Bilbao. Los vecinos aseguran que la situación es insostenible y viven reyertas multitudinarias a diario. Los vecinos tienen miedo, los turistas ya no pueden pasear por el barrio, la basura se acumula en las esquinas. Aseguran que son inmigrantes de origen magrebí y argelinos. Llevan 3 años sufriendo esta terrible situación y aseguran que van drogados y que se dedican al narcotráfico, y que el Ayuntamiento no hace nada para frenar la situación.

Aseguran que la Ertzaintza no puede hacer nada: “Si les tocas un pelo eres un facha, no puedes tocarles” y que el alcalde, Juan María Aburto Rique, del Partido Nacionalista Vasco, y su número dos la concejala de seguridad y jefa de la policía municipal, Amaia Arregi hacen caso omiso a sus denuncias y no toman ningún tipo de medida para arreglar la situación.