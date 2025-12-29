Isabel Santillán, doctora especialista en fertilidad, ante el intento de repoblación del empresario: “En España es absolutamente ilegal”

Pavel Durov es un joven empresario y multitudinario, es el creador de la red social Telegram. Tiene una vida de ensueño y su cuerpo es su templo, pero además es un alma caritativa que es consciente de los problemas del mundo: “La humanidad necesita más nacimientos”.

Por esta razón, se dedica a donar su esperma y este Adonis, que parece un dios romano, tiene ya 106 hijos repartidos por el mundo, pero no dona su esperma a cualquiera. La clínica de fertilidad con la que trabaja especifica que tienen que ser mujeres medicamente elegibles o lo que es lo mismo, atractivas y menores de 37 años. Además, tienen que ser mujeres solteras.

Él promete un esperma de gran calidad y viendo su físico y los cuidados a los que se somete, puede que sea así. Al parecer actúa de manera altruista para darle a la mujer la satisfacción de ser madre, pero también para saciar su deseo de reproducirse ampliamente.

Nacho Abad ha conectado en directo en ‘En boca de todos’ con Isabel Santillán, doctora especialista en fertilidad, quién nos ha explicado que la actuación de Pavel Durov es ilegal en nuestro país: “En España es absolutamente ilegal, en nuestro país la donación es totalmente anónima y con un máximo de seis donaciones”.

Además, ha explicado que en nuestro país solo se admiten los procesos FIV en parejase establecidas, no puedes someterse a una inseminación in vitro con el esperma de un amigo, conocido o persona que has conocido en una red social: “En una clínica de reproducción asistida para hacer un proceso de inseminación las dos personas tienen que ser pareja otra cosa es que nos mientan”.