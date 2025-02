Eva le tenía miedo. Ambos llevaban tres años de relación, aunque el conflicto comenzó tras nacer su hija. "José, de verdad, no me hagas esto. No puedo más", le decía ella. Reñones sentía odio hacia la niña y la familia de la víctima lo sabía. "No deberías tenerlo porque no la quiero pero es que tú tampoco tienes ni puta idea de tener un crío. No quiero ni oírla sino la apuñalo", le recalcó.