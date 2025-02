Benalmádena se viste de luto para despedir a Lina, la última mujer víctima de la violencia de género. Según informa en el vídeo Alejandro Oviedo , este lunes se ha celebrado una concentración en repulsa del asesinato machista, con la rabia añadida de que la víctima denunció y pidió una orden de alejamiento para su marido, pero el juzgado se la denegó porque, al parecer, no existían agresiones físicas, sí amenazas. La juez permitió que el asesino siguiera viviendo con la víctima y sus hijos hasta que la mató delante de ellos.

Lina llevaba menos de un mes en el sistema VioGén. El pasado 20 de enero, una llamada de los vecinos a la policía, un atestado policial y una denuncia de oficio causan que Lina ingrese en el sistema. Su caso se había calificado de riesgo medio porque, en la denuncia, constaban amenazas y coacciones, pero no un maltrato físico. La juez impuso un seguimiento policial, es decir, llamadas puntuales para tener un control, pero permitió que el agresor siguiera viviendo con la víctima y los niños.

La situación de Lina se resolvió hace solo una semana con un juicio rápido en el que la jueza denegó las medidas de protección solicitadas por la agredida y por la policía. "Ni pulsera ni nada, queríamos cambiar el bombín y no nos dejaron", se lamenta un primo de la víctima.

Después del minuto de silencio con el que sus vecinos le han rendido homenaje, todo el mundo se pregunta por qué ha fallado el sistema, "el no tenía que tener la llave de la casa". "Sentimos rabia, indignación y una pena muy grande", dicen.

Desde el Gobierno lamentan que no fuese la mujer la que denunciase y explican que la víctima rechazó la casa de acogida que le ofrecieron en el juicio. "Esta mujer no quiso denunciar a su pareja por la posible violencia física", dice Francisco Javier Salas Ruiz, subdelegado de Gobierno, "tampoco quiso ampararse en las medidas de protección, como el piso de acogida". Lina prefirió optar por la orden de alejamiento que rechazó la jueza, quedando así el caso en "inactivación supervisada", que se traduce en controles telefónicos a la víctima hasta que se compruebe que la mujer no corre riesgo.