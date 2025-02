Mercedes llevaba años siendo maltratada por su expareja : "En dos ocasiones me golpeó. Era continuo el maltrato psicológico. Eso es lo que más daño me ha hecho a mí". Hasta que lo denunció. "El mismo día que tuve el juicio, obtuve mi orden de alejamiento", recuerda.

El calvario de Mercedes no terminó ahí. Ella tenía una hipoteca con su exmarido y tras divorciarse, él dejó de pagar. "Yo sigo pagando la hipoteca sola y su seguro de vida también", explica. En la actualidad, sigue sufriendo maltrato económico.

Mercedes sufre maltrato económico , uno de los tres tipos de violencia machista contra los que quiere luchar el nuevo pacto de Estado. "Ni paga él ni me deja que pague yo. Está todo denunciado. Ahora mismo, tengo tres juicios y los tres son con él", indica. "Necesitamos dar paso firme a favor de la igualdad. Este pacto es un buen mensaje a la ciudadanía. Somos capaces de actuar", apunta la ministra de Igualdad, Ana Redondo García. El acuerdo recoge 462 medidas contra la violencia económica, digital y vicaria.

Estefanía también está atada de pies y manos: "Le dices que quieres llevar a los niños al parque y te responde que no hay dinero ni gasoil, que vayas andando porque estas muy gorda y necesitas adelgazar". Ella sufría violencia no solo económica, también vicaria. "Mi padre era el que me socorría la mayoría de las veces con 200 o 300 euros. Cuando podía salir le compraba a mis hijos lo que necesitaran", sostiene.