Miguel Salazar Madrid, 02 ENE 2026 - 11:31h.

Más de una decena de guardias civiles intervinieron en la macrofiesta, que prevé continuar hasta el 6 de enero

Más de mil vehículos se han estacionado en el pantano de Cenajo, en Albacete, para organizar la 'rave' ilegal de Año Nuevo que se ha saldado con las amenazas a un grupo de guardias civiles que intervinieron en ella. Unos 18 agentes fueron recibidos a pedradas por los asistentes de la macrofiesta. Algunos de ellos tienen serias heridas en algunas partes de su cuerpo.

"Nos vemos desbordados", denuncia Diego Madrazo, portavoz de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC). Unas imágenes difundidas en redes sociales muestran cómo ni la presencia de los agentes ni los disparos de fogueo son capaces de frenar la 'rave' que se ha desarrollado sin ningún tipo de permiso ni autorización.

Comida, alcohol, altavoces... un grupo de jóvenes que vienen de diferentes partes de Europa se han estacionado durante una semana cerca del embalse de Cenajo. Prevén seguir de fiesta hasta el 6 de enero. "El tema que nos preocupa aquí es cómo no hay una labor preventiva que eviten que se produzcan esas situaciones", relata para 'En boca de todos' Madrazo.

¿Por qué no ha existido prevención?

El portavoz de la AUGC afea la respuesta del ministerio de Interior, que ha sido enviar a "18 agentes" para contener la 'rave'. En ella también se ha desplegado un dispositivo de 218 agentes de los Equipos de Protección Individual de la Guardia Civil. "Desde el principio lo que tenían que haber mandado son dispositivos en cantidad suficiente para controlar la marea", afea el mismo.

Cree que si se hubiera previsto de mejor manera intervención en esta 'rave', se podrían haber evitado las amenazas que han sufrido dentro. Además, no entiende cómo no ha podido organizarse cuando se conocían los anuncios de la macrofiesta de música electrónica en redes sociales y en canales de Telegram. "Se sabía que iba a ocurrir", apostilla Diego Madrazo.