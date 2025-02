Nieves, la madre de Eva: “Le estorbaba la niña, la odiaba a muerte”

Nieves, sobre el asesino de su hija y su nieta: “No tenía narices a mirarme a la cara”

Los escalofriantes audios del 'monstruo de Liaño' a su pareja asesinada: "Te apuñalo y no dejo de ti ni las huellas"

‘Culpable por unanimidad’, ha sido la resolución de un jurado popular sobre el salvaje y doble asesinato de José, el llamado ‘Monstruo de Liaño’, de su mujer y su hija de tan solo 11 meses. Una resolución ante la que Nieves, la madre y abuela de las víctimas, ha roto su silencio por primera vez en ‘En boca de todos’.

En directo y desde las calles de Liaño, Nieves, la madre de Eva y nieta de la bebé de tan solo 11 meses, ha hablado por primera vez con un medio de comunicación y tan solos unos días después de conocer todos los detalles del salvaje asesinato “Ha quedado demostrado que es un asesino, un asesino en potencia, con mucha sangre fría… Hizo un poco el papelón ayer por la mañana, como han dicho que es una persona muy fría y se puso a llorar”.

La madre de la víctima ha querido destacar la actitud altiva y desafiante del asesino “Desafiante, a mí no, pero al jurado sí, un desafío constante con la mirada”. El reportero de ‘En boca de todos’ ha querido saber si tenía la sensación de que se había hecho justicia al haber sido considerado culpable por unanimidad, pero Nieves no lo ha visto así “Para mí, yo le metía en una silla eléctrica, pero se ha hecho justicia y que le reciban bien en la cárcel…”.

Nieves, sobre el asesino de su hija: "Un día le enganché y le dije 'cuidado conmigo'"

Nieves nos ha contado cómo le había plantado cara en varias ocasiones “Es un tío que va de listo, de chulo, de prepotente… Conmigo no, un día le enganché y le dije ‘cuidado conmigo que no tienes Cantabria dónde esconderte’”, pero que es una persona cobarde “No tuvo narices ni de mirarme… Cara a cara no tenía narices a mirarme y yo le decía ‘mírame, cobarde, mírame… Le he dicho de todo menos asesino, que eso se lo dije ayer… Le dije que todo, pero es tan cobarde que no me mira a la cara”.

Nacho Abad ha querido saber a qué se refería Nieves con el recibimiento que espera que le dieran a José, ‘El Monstruo de Liaño’ en prisión y ella ha sido muy clara “Yo no quiero que le maten, que deja de sufrir, que le den todos los días una fiestuca”.

La madre de la víctima ha dado las gracias a los medios de comunicación “Quería dar las gracias a la prensa, a vosotros por lo bien que nos habéis tratado” y ha explicado que hasta hace solo unas semanas, ella no había sido capaz de conocer los detalles de atroz asesinato “Yo hasta mediados de enero no sabía nada de nada, me negué a saber las cosas, pero a mediados de enero los psicólogos me dijeron que me tenían que preparar”.